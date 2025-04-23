Московский зоопарк показал, почему расселил панд Диндин и Катюшу

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что зоопарком было принято решение расселить двух панд в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону Катюши первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора — двух лет. Двадцать четвертого апреля панде Катюше исполняется 1 год и 8 месяцев.