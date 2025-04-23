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Глава КГК сделал заявление о ценах на лекарства и медуслуги в Беларуси

Глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов сделал заявление о ценах на лекарства и медуслуги в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

По его словам, специалисты Комитета госконтроля в 2024 году провели анализ обоснованности формирования цен (тарифов) на лекарства, а также не медицинские услуги. Сообщается, что со стороны КГК был предложен ряд мер, касающихся регулирования стоимость медуслуг в Беларуси.