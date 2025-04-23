В Москве подвели итоги муниципального форума «Малая Родина — сила России»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук отметил, что сохранение исторического наследия и межнационального диалога — ключевые задачи для всех регионов страны. «Югре в этом году была доверена ответственная миссия, принимать один из 16 региональных дней. Он был посвящен теме наследия. Для региона этот год особенный — 95 лет со дня основания. Закономерно, что жители автономного округа предложили назвать его Годом исторического наследия. Именно поэтому нам было важно вынести эту тему на площадку форума, чтобы поделиться тем опытом, который у нас есть», — поделился глава региона.