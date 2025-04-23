Квартиры в Омске скупают томичи, москвичи и тюменцы

В свою очередь встречных заявлений из других регионов по оформлению недвижимости в Омской области поступило 337 — это на 29% больше, чем от омичей. В целом спрос на омскую недвижимость по сравнению в с первым кварталом 2024 года вырос у иногородних жителей на 29%.