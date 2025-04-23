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Квартиры в Омске скупают томичи, москвичи и тюменцы

По данным Росреестра, жители этих городов активно покупают недвижимость в нашем городе, а омичи предпочитают юг.

Источник: Комсомольская правда

Омский Росреестр подвел итоги работы за первый квартал 2025 года. Они оказались любопытными. Недвижимость в нашем регионе все чаще предпочитают покупать жители соседних регионов, а омичи — в теплых краях.

С января по март Росреестр принял от омичей 262 заявления о дистанционной регистрации прав на недвижимость в других регионах. Первое место по предпочтениям омичей заняли Краснодарский край и Новосибирская область. Второе — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Третье — Москва и Московская область.

В свою очередь встречных заявлений из других регионов по оформлению недвижимости в Омской области поступило 337 — это на 29% больше, чем от омичей. В целом спрос на омскую недвижимость по сравнению в с первым кварталом 2024 года вырос у иногородних жителей на 29%.

В Омске чаще других приобретают квартиры томичи (91 заявление), москвичи, жители Тюменской области, включая территорию ЯНАО и ХМАО. Что интересно, две томские компании скупили недвижимость в Омске оптом — они купили 85 квартир в новостройке.