Квартиры в Омске скупают томичи, москвичи и тюменцы

Омский Росреестр подвел итоги работы за первый квартал 2025 года. Они оказались любопытными. Недвижимость в нашем регионе все чаще предпочитают покупать жители соседних регионов, а омичи — в теплых краях.
С января по март Росреестр принял от омичей 262 заявления о дистанционной регистрации прав на недвижимость в других регионах. Первое место по предпочтениям омичей заняли Краснодарский край и Новосибирская область. Второе — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Третье — Москва и Московская область.
В свою очередь встречных заявлений из других регионов по оформлению недвижимости в Омской области поступило 337 — это на 29% больше, чем от омичей. В целом спрос на омскую недвижимость по сравнению в с первым кварталом 2024 года вырос у иногородних жителей на 29%.
В Омске чаще других приобретают квартиры томичи (91 заявление), москвичи, жители Тюменской области, включая территорию ЯНАО и ХМАО. Что интересно, две томские компании скупили недвижимость в Омске оптом — они купили 85 квартир в новостройке.