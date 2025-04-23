В Северной Осетии «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

ПЯТИГОРСК, 23 апр — РИА Новости. «Бессмертный полк» пройдет в очном формате в Северной Осетии после длительной паузы, сообщил глава республики Сергей Меняйло, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Сегодня я проводил заседание Антитеррористической комиссии, на котором мы окончательно решили, что на сегодняшний момент акция “Бессмертный полк” пройдет в очном формате. Я считаю, и коллеги все со мной согласились, что в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у нас есть возможность провести эту акцию в очном формате», — заявил Сергей Меняйло на ежегодной расширенной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
В последний раз акция «Бессмертный полк» в регионе проводилась очно в 2019 году. С 2020 года северо-осетинское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» информировало население о реализации шествия в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позже центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение перевести акцию в онлайн-режим в связи с существующими угрозами общественной безопасности.