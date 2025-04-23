В Северной Осетии «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

«Сегодня я проводил заседание Антитеррористической комиссии, на котором мы окончательно решили, что на сегодняшний момент акция “Бессмертный полк” пройдет в очном формате. Я считаю, и коллеги все со мной согласились, что в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у нас есть возможность провести эту акцию в очном формате», — заявил Сергей Меняйло на ежегодной расширенной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.