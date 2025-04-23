Вильфанд: в Москве побит шестой температурный рекорд подряд

22 апреля температура достигла максимальных, рекордных значений в Москве — 23,4 градуса, Смоленске — 26,5, Рязани — 26,6, Владимире — 26,4, Курске — 25,5, Орле — 25,2, Белгороде — 25,8, Липецке — 26,6, Тамбове — 26,7 градусов тепла. А также в Воронеже — 26,3, Саранске — 25,9, Ижевске — 24,8, Ульяновске — 26,5, Саратове — 26 градусов тепла. «И наконец-то присоединился еще и Урал. В Екатеринбурге 22 апреля зафиксировано плюс 24 градуса — рекордное значение. Самый старичок-рекорд в Курске, в 1947 году было плюс 24,8, а теперь — плюс 25,5 градусов», — заключил метеоролог.