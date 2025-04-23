В Башкирии отремонтируют 19 километров дороги Янаул — Верхние Татышлы

В нормативное состояние приведут два участка вблизи сел Четырман и Югамаш в Янаульском районе. Об этом в ходе брифинга на телеканале БСТ 22 апреля заявил исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства республики Ришат Рафиков. Подрядная организация приступила к фрезерованию старого покрытия дороги. После этого здесь обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
По словам Ришата Рафикова, дорога Янаул — Верхние Татышлы входит в опорную сеть Башкортостана. Она обеспечивает транспортную связь жителям множества населенных пунктов. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние.
Все работы планируется выполнить до конца 2025 года. Напомним, в этом году планируется отремонтировать 280 км опорной дорожной сети Башкортостана в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы будут проводиться на 83 объектах. Так, в нормативное состояние планируется привести участки дорог Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Магнитогорск — Ира, Бураево — Старобалтачево — Куеда, Белорецк — Учалы — Миасс и другие.