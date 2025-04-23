В Ростовской области опровергли сокращение 2 тысяч сотрудников «Ростсельмаша»

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин прокомментировал ситуацию с «сокращением 2 тысяч работников» завода «Ростсельмаш». Чиновник дал пояснения сегодня, 23 апреля.
— На донском машиностроительном заводе сокращено 2 тысячи вакансий. Все сотрудники продолжают работать в соответствии с договорами. Мы внимательно следим за ситуацией и можем подтвердить, что компания соблюдает трудовое законодательство, — подчеркнул Игорь Сорокин.
Напомним, ранее о «сниженном режиме» работы предприятия сообщил совладелец «Ростсельмаша», президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.