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В Ростовской области опровергли сокращение 2 тысяч сотрудников «Ростсельмаша»

На «Ростсельмаше» в Ростовской области сократили не работников, а открытые вакансии.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин прокомментировал ситуацию с «сокращением 2 тысяч работников» завода «Ростсельмаш». Чиновник дал пояснения сегодня, 23 апреля.

— На донском машиностроительном заводе сокращено 2 тысячи вакансий. Все сотрудники продолжают работать в соответствии с договорами. Мы внимательно следим за ситуацией и можем подтвердить, что компания соблюдает трудовое законодательство, — подчеркнул Игорь Сорокин.

Напомним, ранее о «сниженном режиме» работы предприятия сообщил совладелец «Ростсельмаша», президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.