В Ростовской области опровергли сокращение 2 тысяч сотрудников «Ростсельмаша»

— На донском машиностроительном заводе сокращено 2 тысячи вакансий. Все сотрудники продолжают работать в соответствии с договорами. Мы внимательно следим за ситуацией и можем подтвердить, что компания соблюдает трудовое законодательство, — подчеркнул Игорь Сорокин.