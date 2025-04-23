Пыталась открыть дверь во время полета: девушка устроила дебош на борту самолета

На борту самолета, летевшего из Хабаровска в Иркутск, 23-летняя жительница Шелехова устроила настоящий дебош — она ругалась с бортпроводниками, пыталась пробиться в кабину пилотов и даже открыть дверь воздушного лайнера! Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
— На неоднократные требования командира успокоиться она не реагировала. После приземления девушку передали полицейским, которые поместили ее в специальное помещение для задержанных лиц, — сообщают в пресс-службе ведомства.
На дебоширку составили административный протокол, теперь ей грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Куйтунском районе фермер нарушил правила использования химикатов.