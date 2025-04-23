Пыталась открыть дверь во время полета: девушка устроила дебош на борту самолета

На борту самолета, летевшего из Хабаровска в Иркутск, 23-летняя жительница Шелехова устроила настоящий дебош — она ругалась с бортпроводниками, пыталась пробиться в кабину пилотов и даже открыть дверь воздушного лайнера! Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.