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Пыталась открыть дверь во время полета: девушка устроила дебош на борту самолета

Во время полета в Иркутск девушка пыталась открыть дверь самолета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На борту самолета, летевшего из Хабаровска в Иркутск, 23-летняя жительница Шелехова устроила настоящий дебош — она ругалась с бортпроводниками, пыталась пробиться в кабину пилотов и даже открыть дверь воздушного лайнера! Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

— На неоднократные требования командира успокоиться она не реагировала. После приземления девушку передали полицейским, которые поместили ее в специальное помещение для задержанных лиц, — сообщают в пресс-службе ведомства.

На дебоширку составили административный протокол, теперь ей грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Куйтунском районе фермер нарушил правила использования химикатов.