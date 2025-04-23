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Омичей стало гораздо больше убывать, чем прибавляться

Естественная убыль населения Омской области выросла до 10,7 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения Омской области в 2024 году. По данным ведомства, численность населения в Омской области продолжает стремительно сокращаться.

По итогам 2024 года естественная убыль, то есть преобладание смертности над рождаемостью, выросла в Омской области до 10,7 тысяч человек. В 2023 году этот показатель составлял 8,7 тысяч человек, в целом за три последних года это самая высокая естественная убыль населения.

В числе причин такого положения дел специалисты назвали снижение рождаемости и выросшую смертность. В 2023 году эти показатели составили 15, 2 тысячи детей и 24 тысячи смертей, в 2024 — 14 тысяч 24,8 тысячи соответственно.

По прогнозам специалистов, такая тенденция будет продолжаться. Из-за сильного сокращения рождаемости в 90-х, людей репродуктивного возраста в России сейчас не столь много.