Омичей стало гораздо больше убывать, чем прибавляться

По итогам 2024 года естественная убыль, то есть преобладание смертности над рождаемостью, выросла в Омской области до 10,7 тысяч человек. В 2023 году этот показатель составлял 8,7 тысяч человек, в целом за три последних года это самая высокая естественная убыль населения.