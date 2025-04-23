Беларусь рассматривает три варианта для пункта захоронения радиоактивных отходов. Подробности сообщил начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора Дмитрий Павлов, передает БелТА.
Специлист уточнил, что при выборе возможных площадок руководствуются подоходами, МАГАТЭ, согласно которым целесообразно размещать указанные объекты около основного наработчика радиоактивных отходов.
— Потому рассматривается регион расположения Белорусской АЭС. Кроме того, учитываем перспективы сооружения других ядерных объектов, потому рассматривается возможность сооружения пункта захоронения в Могилевской области-, — уточнил представитель Госатомнадзора.
Он добавил, что также в Беларуси есть большие территории, которые сейчас не используются по причине последствий аварии на ЧАЭС. Павлов отметил, что один из вариантов возможного использования данной территории состоит в размещении пункта захоронения.
— Так что идет исследование возможности размещения объекта в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.
По словам Павлова, для выбора площадки была создана государственная правительственная комиссия, в нее вошли эксперты из разных госорганов. Вместе с тем он сообщил, что работу по координации выполнения плана мероприятий по строительству отслеживает созданная Министерством энергетики межведомственная рабочая группа.
Тем временем Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси.
Ранее МИД РФ назвал площадки, рассматриваемые под строительство второй АЭС в Беларуси.
Кроме того, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.