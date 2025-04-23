108-летний моряк раскрыл неожиданный секрет долголетия.

Британский долгожитель отметил 108-й день рождения и во время праздника раскрыл неожиданный секрет долголетия, связанный с одеждой, сообщает What’s the Jam?.
Фрэнк Честер родился 10 апреля 1917 года. Он является шестым по возрасту долгожителем Великобритании. В годы Второй мировой войны мужчина служил на HMS Honeysuckle, который занимался защитой подлодок и конвоев.
Год назад Честер заявил, что он дожил до своего возраста благодаря вере в Бога, однако теперь появилась еще одна причина. «Я всегда надеваю брюки сидя. Если бы я делал это стоя, то упал бы», — пошутил британец.
После завершения боевых действий Честер перебрался в Уолсолл (графство Уэст-Мидлендс). Там он встретил актрису Лили «Спустя полтора месяца мы осознали, что хотим провести остаток жизни вместе. Лили — лучшее, что случалось со мной», — сказал бывший моряк.
Честер пользуется большой популярностью среди персонала и постояльцев дома престарелых в графстве Вустершир, где он проживает в последние годы. Менеджер Шелли Форд рассказала, что ветеран часто делится историями, которые вызывают улыбки у окружающих.
Ранее необычные секреты долголетия раскрыла 104-летняя жительница Великобритании.