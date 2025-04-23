В Москве побит очередной температурный рекорд

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Среда стала самым теплым 23 апреля в Москве за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса, это уже шестой температурный рекорд подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На главной столичной метеостанции ВДНХ к 15.00 термометр показал плюс 24,9 градуса, а значит, побит очередной, шестой подряд и последний температурный рекорд», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, тогда воздух прогрелся до плюс 24,3 градуса.