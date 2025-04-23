В Москве побит очередной температурный рекорд

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Среда стала самым теплым 23 апреля в Москве за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса, это уже шестой температурный рекорд подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.