Минчанин пойдет под суд из-за пачки сигарет, найденной на скамейке у подъезда. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что 48-летний мужчина на скамейке у подъезда жилого дома кем-то оброненную открытую пачку сигарет. Минчанин забрал ее себе. Выкурив несколько сигарет, он заметил сверток, который лежал на дне. Развернув и понюхав его, он понял, что это наркотик.
Сказано, что часть опасного средства минчанин употребил, а оставшееся сначала хранил в почтовом ящике, а потом переложил в карман джинсов. В один из дней мужчина был задержан за совершение в магазине мелкого хищения. Он был доставлен во Фрунзенское РУВД для дальнейшего разбирательства, где и обнаружили сверток. В отношении жителя Минска завели уголовное дело.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что мужчина ранее четыре раза привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, но судимости были погашены. Представитель прокуратуры добавил, что мужчине было предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. Он вину признал. Вместе с тем из заключения экспертов следует, что фигурант нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.
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