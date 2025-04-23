Минчанин пойдет под суд из-за пачки сигарет, найденной на скамейке у подъезда

Сказано, что часть опасного средства минчанин употребил, а оставшееся сначала хранил в почтовом ящике, а потом переложил в карман джинсов. В один из дней мужчина был задержан за совершение в магазине мелкого хищения. Он был доставлен во Фрунзенское РУВД для дальнейшего разбирательства, где и обнаружили сверток. В отношении жителя Минска завели уголовное дело.