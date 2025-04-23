МЧС усилило контроль в лавиноопасных районах

Лавинная активность в этих регионах наиболее высока в апреле месяце, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, что может способствовать увеличению лавинной угрозы. С начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин.