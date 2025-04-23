МЧС усилило контроль в лавиноопасных районах

Особенно опасен весенний период, когда лавинная активность возрастает.
Лавинная активность в этих регионах наиболее высока в апреле месяце, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, что может способствовать увеличению лавинной угрозы. С начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин.
Для минимизации рисков проведены 103 профилактических спусков лавин и установлены снегозадерживающие щиты. В целях безопасности туристам и отдыхающим даны рекомендации, а в опасных зонах выставляются блок-посты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска.
МЧС напоминает: при лавиноопасных условиях необходимо воздержаться от походов в горы и катания на неподготовленных участках, а также соблюдать правила поведения в горах.