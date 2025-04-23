Самарцев приглашают написать «Диктант Победы» в областной библиотеке

25 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет «Диктант Победы» — международная акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Участие могут принять все желающие без возрастных ограничений.
Диктант состоит из 25 вопросов о ключевых событиях войны и их отражении в культуре. Написать его можно очно в библиотеке или онлайн. Участники получат именные сертификаты, а выпускники школ — преференции при поступлении в вузы в случае высокого результата.
Перед началом акции гости смогут посетить тематические выставки, посвященные войне, включая архивные документы и семейные истории. Регистрация начнется в 11:00, сам диктант — в 13:00. На выполнение заданий отводится 45 минут.
Место проведения: пр. Ленина, 14а, 2 этаж (отдел искусств). Подробности — на сайте диктантпобеды.рф.
Акция проходит с 2019 года, и СОУНБ традиционно выступает одной из площадок в Самаре.
Ранее мы писали, что 24 апреля в САТОБ пройдет выставка «Большой театр в Куйбышеве» (6+). Экспозиция представит уникальные материалы о работе эвакуированной труппы в годы войны.
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