AFAD: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле

«Я в Стамбуле, в районе Бешикташ Акаретлер. Очень сильный толчок был где-то час назад, длился минуту по ощущениям, но дом очень сильно трясло. Как будто дом вибрировал и шатался. Так как я из Москвы и никогда с таким не сталкивалась, то мягко говоря, была в шоке. Насчет [шатающихся] предметов не обратила внимания, просто ощущение было как в турбулентности», — отметила Татьяна.