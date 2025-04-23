Путин наградил медиков из Курской и Белгородской областей

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами медиков из Курской и Белгородской области, проявивших профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, соответствующий указ был опубликован в среду.