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В Ростовской области от клещей обработали уже более 2500 га земель

Обработку от клещей ведут в Ростовской области, обезопасили больше 2500 га.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области от клещей обработали уже 2704,04 га, в том числе 192,52 га на территориях детских оздоровительных учреждений. Эффективность работ строго контролируется, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Сейчас противоклещевые обработки продолжаются, но жителей Дона все равно просят быть внимательными во время отдыха или работы на природе.

Всем советуют носить светлую одежду с длинными рукавами, штаны и высокую обувь. При возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Обычно всего накожники присасываются к голове, шее, подмышкам и животу.

Домашних питомцев нужно также обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить с ними в кусты и траву.

Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.