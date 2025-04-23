В Ростовской области от клещей обработали уже более 2500 га земель

В Ростовской области от клещей обработали уже 2704,04 га, в том числе 192,52 га на территориях детских оздоровительных учреждений. Эффективность работ строго контролируется, рассказали в управлении Роспотребнадзора.
Сейчас противоклещевые обработки продолжаются, но жителей Дона все равно просят быть внимательными во время отдыха или работы на природе.
Всем советуют носить светлую одежду с длинными рукавами, штаны и высокую обувь. При возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Обычно всего накожники присасываются к голове, шее, подмышкам и животу.
Домашних питомцев нужно также обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить с ними в кусты и траву.
Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.