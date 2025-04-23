Теплоход «Мустай Карим» открыл навигацию в Нижегородской области

Как сообщает официальный телеграм-канал завода, теплоход вышел из акватории затона имени 40-й годовщины Октября, расположенного в Нижегородской области. Таким образом, «Мустай Карим» продолжает устоявшуюся волжскую традицию открывать навигацию 22 апреля — в день рождения Владимира Ильича Ленина.
«Мустай Карим» — это современное круизное судно проекта PV300, предназначенное для речных и смешанных (река-море) пассажирских перевозок. Теплоход назван в честь известного башкирского поэта и писателя, Героя Социалистического Труда — Мустая Карима. Судно отличается высоким уровнем комфорта и современными техническими характеристиками, обеспечивающими безопасность и удобство пассажиров на маршрутах по Волге и другим водным артериям России.
Ранее сообщалось, что в связи с обмелением рек в Нижегородской области в 2025 году не исключены изменения в речных маршрутах.
Напомним также, что открытие навигации «Валдаев» запланировано на май.