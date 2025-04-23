На Крымском мосту откроют дополнительную полосу со стороны Краснодарского края

Напомним, в 2024 году Крым принял 6,06 миллиона туристов, что превышает показатели 2023 года на 16%. Основным способом добраться до полуострова для большинства отдыхающих стал Крымский мост: 6% приехали на личных автомобилях и автобусах, а 26% воспользовались железнодорожным транспортом.