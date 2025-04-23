На Крымском мосту откроют дополнительную полосу со стороны Краснодарского края

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Такое решение было принято для того, чтобы проводить разгрузить транспортный поток в период майских праздников и эффективнее осуществлять досмотр автомобилей. По словам Сергея Аксенова, дополнительную полосу планируют открыть до 1 мая.
Напомним, в 2024 году Крым принял 6,06 миллиона туристов, что превышает показатели 2023 года на 16%. Основным способом добраться до полуострова для большинства отдыхающих стал Крымский мост: 6% приехали на личных автомобилях и автобусах, а 26% воспользовались железнодорожным транспортом.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что Крымский мост 17 октября 2024 года временно закрылся для автотранспорта. Движение автомобилей по мосту было приостановлено, однако причины данного решения не раскрывались.