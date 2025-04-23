Землетрясение в Турции: казахстанцы не обращались за помощью — МИД

По информации турецких властей, 23 апреля 2025 года в окрестностях Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2 баллов, за которым продолжаются афтершоки. На данный момент обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генконсульство в Стамбуле не поступало.