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Землетрясение в Турции: казахстанцы не обращались за помощью — МИД

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Казахстанцы в Турции не обращались к дипломатам за помощью после землетрясения близ Стамбула, заявили в министерстве иностранных дел Казахстана.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

По информации турецких властей, 23 апреля 2025 года в окрестностях Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2 баллов, за которым продолжаются афтершоки. На данный момент обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генконсульство в Стамбуле не поступало.

говорится в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что отслеживают развитие ситуации вместе с турецкими властями и диппредставительствами Казахстана в Турции.

На консульском учёте генерального консульства в Стамбуле состоят 1137 граждан Республики Казахстан.

констатировали в МИД

Дипломаты призвали соотечественников в Турции сохранять спокойствие и осторожность, а также неукоснительно следовать рекомендациям местных властей.