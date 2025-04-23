На Молдову идет похолодание: Достаем теплые куртки, спасаем рассаду помидоров

К концу текущей недели в Молдове ожидается значительное похолодание, столбики термометров опустятся на 10 . По прогнозам синоптиков, местами пройдут осадки, на поверхности почвы возможны заморозки.
Понижение температуры связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который пересечёт территорию республики в ближайшие дни. Ожидается, что ночные температуры опустятся до +2 °C, а дневные не превысят +17 °C.
После 30 апреля температура воздуха вновь поднимется до привычных +20 °C.
По данным метеорологов, 25 и 26 апреля местами возможны кратковременные дожди с грозами.
В период с 27 по 29 апреля на поверхности почвы возможны заморозки до −2 °C.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Штрафы людей за СМС, запрет на выезд из Молдовы, даже за Благодатным огнем, «отмена» Дня Победы: Почему перед выборами ПАС себя хоронит — есть версия.
Правящая партия и президент только усиливает ненависть в себе в народе, и голосовать за ПАС не будут — что это за ход такой перед выборами (далее…).
ПАС снова обхаживает диаспору, правда, очень неловко: Партия власти давно начала предвыборную агитацию, а Конституционный суд Молдовы ничего не замечает.
Для молдавской диаспоры открыта регистрация на парламентских выборах 28 сентября (далее…).
Мать четверых детей молдавские полицейские оштрафовали на 37 тысяч леев за «электоральную коррупцию»: «Я получала только помощь от мамы, которая живет в России, а полицейские сказали, что их это не волнует, получайте штраф».
Наталья все время плачет, она просто не знает, что ей делать (далее…).