Телеканал ОНТ показал аллергикам карту, ставшую красной из-за пыльцы. Подробности и фото разместили на официальном сайте телеканала ОНТ.
В эфире заметили, что в последние дни многие белорусы ощутили на себе последствия аллергии, выраженные в слезоточивости, чихании, красном опухшем лице. Все дело в том, что сейчас начался период активного цветения березы. Сообщается, что оно настолько активное, что карта одного из сервисов стала красного цвета. Это указывает про высокий риск аллергии.
По информации на 23 апреля, активность пыльцы немного спадет, однако в выходным на большей части территории Беларуси она снова достигнет красного уровня. На телеканале ОНТ отметили, что беспокойство аллергикам доставляет не только береза — начинает цвести и ольха.
В Беларуси аллергикам показали красную карту из-за пыльцы, вызывающей аллергию. Фото: ont.by.
«Правда, ее пыльца сохраняет в основном низкий и умеренный уровень активности, а концу апреля вовсе не будет представлять какой-либо опасности», — уточнили в эфире.
Сказано, что для минимизации рисков аллергии, следует каждый день проводить влажную уборку, и не проветривать комнату утром, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальная. Лучше всего установить на окна москитные сетки.
Вместе с тем при выходе на улицу рекомендуется надевать одежду, закрывающую все участки тела. Следует также использовать солнцезащитные очки, головные уборы. После прогулки необходимо сходить в душ, а также промыть глаза и нос.
В эфире добавили, что в период активного цветения деревьев на улицу нужно выходить в вечернее время, а от поездок на природу стоит отказаться.
Ранее эпидемиологи сказали о массовом вылете мошкары в Беларуси после жары в апреле: «Токсическое действие их слюны вызывает сильную аллергию».
Кстати, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.
А еще Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.