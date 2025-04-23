Телеканал ОНТ показал аллергикам карту, ставшую красной из-за пыльцы

В эфире заметили, что в последние дни многие белорусы ощутили на себе последствия аллергии, выраженные в слезоточивости, чихании, красном опухшем лице. Все дело в том, что сейчас начался период активного цветения березы. Сообщается, что оно настолько активное, что карта одного из сервисов стала красного цвета. Это указывает про высокий риск аллергии.