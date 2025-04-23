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Путин наградил многодетные семьи из семи регионов

Путин наградил государственными наградами многодетные семьи из семи регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из семи регионов.

Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей звание «Мать- героиня» присвоено Любови Ковалевой из Нижегородской области.

Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены Наил и Флера Калимуллины из Татарстана, Петр и Кристина Конкины из Калининградской области, Андрей и Елена Смирновы из Нижегородской области.

Также медалью ордена «Родительская слава» награждены Нэлия Ларина и Денис Швидкин из Москвы, Джангар и Людмила Араевы из Калмыкии, Андрей и Татьяна Зуевы из Новосибирской области, Валентин и Алена Кошкаревы из Новосибирской области, Ильшат и Регина Лукмановы из Башкортостана, Али и Татьяна Медовы из Новосибирской области.

Помимо этого, медалью ордена «Родительская слава» награждены жители Москвы Дмитрий и Ольга Погосовы, Алексей и Елена Синевы, Василий и Мария Степановы, Михаил и Ольга Тагиловы. −0-