Путин наградил многодетные семьи из семи регионов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из семи регионов.
Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей звание «Мать- героиня» присвоено Любови Ковалевой из Нижегородской области.
Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены Наил и Флера Калимуллины из Татарстана, Петр и Кристина Конкины из Калининградской области, Андрей и Елена Смирновы из Нижегородской области.
Также медалью ордена «Родительская слава» награждены Нэлия Ларина и Денис Швидкин из Москвы, Джангар и Людмила Араевы из Калмыкии, Андрей и Татьяна Зуевы из Новосибирской области, Валентин и Алена Кошкаревы из Новосибирской области, Ильшат и Регина Лукмановы из Башкортостана, Али и Татьяна Медовы из Новосибирской области.
Помимо этого, медалью ордена «Родительская слава» награждены жители Москвы Дмитрий и Ольга Погосовы, Алексей и Елена Синевы, Василий и Мария Степановы, Михаил и Ольга Тагиловы. −0-