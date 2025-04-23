Путин наградил многодетные семьи из семи регионов

Также медалью ордена «Родительская слава» награждены Нэлия Ларина и Денис Швидкин из Москвы, Джангар и Людмила Араевы из Калмыкии, Андрей и Татьяна Зуевы из Новосибирской области, Валентин и Алена Кошкаревы из Новосибирской области, Ильшат и Регина Лукмановы из Башкортостана, Али и Татьяна Медовы из Новосибирской области.