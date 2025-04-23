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Как пойти добровольцем на СВО в 2025 году: требования, условия и чем это отличается от службы по контракту

Принять участие в военных действиях может каждый, кто подходит под требования Министерства обороны РФ. При этом россиянам регулярно рассказывают, как стать добровольцем на СВО в 2025 году.

Анна Григор
Автор Новости Mail
Доброволец отправляется на СВО
Источник: Freepik

Рассказываем, как пойти добровольцем на СВО, чем этот вид службы отличается от службы по контракту и кого точно не возьмут в ряды ВС РФ в 2025 году.

Кто такой доброволец и чем отличается от контрактника или мобилизованного

Доброволец — гражданин, который находится на СВО, но не числится военнослужащим формально. Если контрактник может продвигаться по службе, получая звания и должности, то доброволец просто участвует в боевых действиях, а затем возвращается к гражданской жизни.

С мобилизованными добровольчество тоже путать не стоит, ведь мобилизованный получил повестку, по которой он был обязан явиться в военкомат. В добровольцы, как следует из названия, идут на фронт исключительно по собственному желанию.

Кто может пойти добровольцем на СВО

Добровольцем в зоне СВО могут стать:

  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и опытом сборов или срочной службы;
  • женщины с медицинским образованием.

Требования к добровольцам на СВО

Перед тем, как отправиться в ряды ВС РФ, необходимо доказать свою пригодность. Общие требования к мужчинам — отсутствие непогашенной судимости по ряду статей, а также учета в психиатрии и тяжелых заболеваний, с которыми запрещено служить. Женщин не берут в том случае, если у них на иждивении есть дети возрастом до 16 лет. Кроме того, есть ряд нормативов, которые необходимо сдать.

Для мужчин

Чтобы попасть в ряды добровольцев, мужчине необходимо:

  • пробежать 100 м за 17 секунд;
  • пробежать два километра без контроля времени;
  • толкнуть 16-килограммовую гирю одной рукой не менее 20 раз;
  • пройти психологическое тестирование.

Для женщин

Женщине в то же время нужно:

  1. пробежать 100 метров менее чем за 20 секунд;

  2. выдержать километр бега;

  3. отжаться десять раз;

4. пройти психологическое тестирование.

Условия контракта для добровольцев на СВО

Строй добровольцев перед отправлением на СВО
Источник: Freepik

Условия, на которых служат добровольцы, отличаются от тех, что подписывают военные по контракту.

Срок контракта

Минимальный срок контракта для добровольца — три месяца. Максимальный — год. Добровольцы служат до окончания своего контракта, а остальные — до финала военных действий. При этом доброволец может продлить контракт — если пожелает.

Размер выплат

Денежное содержание добровольцев такое же, как у бойцов-контрактников. Оно зависит от уже имеющихся звания и должности. Рядовой получает 210 тысяч рублей в месяц, командир отделения — 238 тысяч рублей, а заместитель командира взвода — 250 тысяч рублей.

Отпуск

Участникам добровольческих отрядов не полагаются отпуска, как это бывает у штатных военнослужащих. Срок их службы намного короче, чем у контрактников и мобилизованных.

Компенсации

Если добровольца тяжело ранит, то ему положены 3 млн рублей. Если он погибнет — его семья получит 4,9 миллиона рублей, а также дополнительную выплату в 5 млн рублей. Есть и региональные выплаты. Компенсации у добровольцев такие же, как у контрактников.

Как пойти добровольцем на СВО: пошаговая инструкция

Записаться на СВО в качестве добровольца нетрудно. Нужно действовать по плану.

1. Авторизоваться на портале госуслуг и перейти в отдельный раздел (найти его можно через поисковую строку и робота Макса).

2. Заполнить анкету, указав место жительства, контактные данные, звание.

3. Выбрать удобный военкомат и отправить туда заявку.

4. Дождаться приглашения в военкомат.

5. Сверить свои данные с информацией, которая есть в военкомате.

6. Если все прошло успешно — дожидайтесь, когда вас пригласят на точку сбора добровольцев.

Какие льготы положены добровольцам на СВО (список)

Добровольцы получают статус ветеранов боевых действий точно так же, как и мобилизованные с контрактниками. Среди льгот:

  • право на повышенную пенсию;
  • жилье для нуждающихся в улучшении условий;
  • освобождение от имущественного налога;
  • компенсация половины трат на ЖКХ;
  • медпомощь вне очереди;
  • бесплатное обеспечение протезами за исключением зубных;
  • освобождение от транспортного налога, бесплатный проезд в автобусах, компенсация подключения дома к газу — зависит от региона.

Чем занимаются добровольцы на СВО

Сначала добровольцы проходят курс военной подготовки. После этого — отправляются в зону боевых действий, где помогают в доставке боеприпасов, оборудования, в эвакуации раненых.

Добровольцы с техническими навыками ремонтируют военную технику. Если у бойца есть медицинское образование — он оказывает помощь сослуживцам.

Вопросы и ответы

С добровольчеством на СВО связано множество вопросов. Разберем главные из них.

Сколько добровольцев уже ушло на СВО?

По итогам 2024 в зону СВО отправились служить свыше 430 тысяч человек. Однако в это число входят и контрактники, и добровольцы, так что точное количество последних не раскрывается.

Что нужно брать с собой добровольцу на СВО?

Из одежды лучше всего взять:

  • комплект нижнего белья;
  • несколько пар носков;
  • перчатки для работы;
  • термобелье;
  • шапку;
  • шарф;
  • легкий дождевик или непромокаемую куртку.

Также необходимы зубная щетка, паста, мыло, бритвенный набор, полотенца, салфетки, шампунь. В минимальный аптечный набор для бойца входят пластыри, бинты, обезболивающее, жаропонижающее и лекарства от простуды.

В зоне СВО не помешают портативный аккумулятор, фляга, мощный налобный фонарь и компактная непромокаемая сумка для документов.

Сохраняется ли рабочее место за добровольцем?

Да, работодатель обязан сохранить рабочее место за человеком, поэтому трудовой договор приостанавливается, а не расторгается.

Перед уходом на СВО доброволец получает расчет за все дни, что он проработал. Служба засчитывается как трудовой стаж.