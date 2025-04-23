Как пойти добровольцем на СВО в 2025 году: требования, условия и чем это отличается от службы по контракту

Перед тем, как отправиться в ряды ВС РФ, необходимо доказать свою пригодность. Общие требования к мужчинам — отсутствие непогашенной судимости по ряду статей, а также учета в психиатрии и тяжелых заболеваний, с которыми запрещено служить. Женщин не берут в том случае, если у них на иждивении есть дети возрастом до 16 лет. Кроме того, есть ряд нормативов, которые необходимо сдать.