Как пойти добровольцем на СВО в 2025 году: требования, условия и чем это отличается от службы по контракту

Рассказываем, как пойти добровольцем на СВО, чем этот вид службы отличается от службы по контракту и кого точно не возьмут в ряды ВС РФ в 2025 году.
Кто такой доброволец и чем отличается от контрактника или мобилизованного
Доброволец — гражданин, который находится на СВО, но не числится военнослужащим формально. Если контрактник может продвигаться по службе, получая звания и должности, то доброволец просто участвует в боевых действиях, а затем возвращается к гражданской жизни.
С мобилизованными добровольчество тоже путать не стоит, ведь мобилизованный получил повестку, по которой он был обязан явиться в военкомат. В добровольцы, как следует из названия, идут на фронт исключительно по собственному желанию.
Кто может пойти добровольцем на СВО
Добровольцем в зоне СВО могут стать:
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и опытом сборов или срочной службы;
- женщины с медицинским образованием.
Требования к добровольцам на СВО
Перед тем, как отправиться в ряды ВС РФ, необходимо доказать свою пригодность. Общие требования к мужчинам — отсутствие непогашенной судимости по ряду статей, а также учета в психиатрии и тяжелых заболеваний, с которыми запрещено служить. Женщин не берут в том случае, если у них на иждивении есть дети возрастом до 16 лет. Кроме того, есть ряд нормативов, которые необходимо сдать.
Для мужчин
Чтобы попасть в ряды добровольцев, мужчине необходимо:
- пробежать 100 м за 17 секунд;
- пробежать два километра без контроля времени;
- толкнуть 16-килограммовую гирю одной рукой не менее 20 раз;
- пройти психологическое тестирование.
Для женщин
Женщине в то же время нужно:
пробежать 100 метров менее чем за 20 секунд;
выдержать километр бега;
отжаться десять раз;
4. пройти психологическое тестирование.
Условия контракта для добровольцев на СВО
Условия, на которых служат добровольцы, отличаются от тех, что подписывают военные по контракту.
Срок контракта
Минимальный срок контракта для добровольца — три месяца. Максимальный — год. Добровольцы служат до окончания своего контракта, а остальные — до финала военных действий. При этом доброволец может продлить контракт — если пожелает.
Размер выплат
Денежное содержание добровольцев такое же, как у бойцов-контрактников. Оно зависит от уже имеющихся звания и должности. Рядовой получает 210 тысяч рублей в месяц, командир отделения — 238 тысяч рублей, а заместитель командира взвода — 250 тысяч рублей.
Отпуск
Участникам добровольческих отрядов не полагаются отпуска, как это бывает у штатных военнослужащих. Срок их службы намного короче, чем у контрактников и мобилизованных.
Компенсации
Если добровольца тяжело ранит, то ему положены 3 млн рублей. Если он погибнет — его семья получит 4,9 миллиона рублей, а также дополнительную выплату в 5 млн рублей. Есть и региональные выплаты. Компенсации у добровольцев такие же, как у контрактников.
Как пойти добровольцем на СВО: пошаговая инструкция
Записаться на СВО в качестве добровольца нетрудно. Нужно действовать по плану.
1. Авторизоваться на портале госуслуг и перейти в отдельный раздел (найти его можно через поисковую строку и робота Макса).
2. Заполнить анкету, указав место жительства, контактные данные, звание.
3. Выбрать удобный военкомат и отправить туда заявку.
4. Дождаться приглашения в военкомат.
5. Сверить свои данные с информацией, которая есть в военкомате.
6. Если все прошло успешно — дожидайтесь, когда вас пригласят на точку сбора добровольцев.
Какие льготы положены добровольцам на СВО (список)
Добровольцы получают статус ветеранов боевых действий точно так же, как и мобилизованные с контрактниками. Среди льгот:
- право на повышенную пенсию;
- жилье для нуждающихся в улучшении условий;
- освобождение от имущественного налога;
- компенсация половины трат на ЖКХ;
- медпомощь вне очереди;
- бесплатное обеспечение протезами за исключением зубных;
- освобождение от транспортного налога, бесплатный проезд в автобусах, компенсация подключения дома к газу — зависит от региона.
Чем занимаются добровольцы на СВО
Сначала добровольцы проходят курс военной подготовки. После этого — отправляются в зону боевых действий, где помогают в доставке боеприпасов, оборудования, в эвакуации раненых.
Добровольцы с техническими навыками ремонтируют военную технику. Если у бойца есть медицинское образование — он оказывает помощь сослуживцам.
Вопросы и ответы
С добровольчеством на СВО связано множество вопросов. Разберем главные из них.
Сколько добровольцев уже ушло на СВО?
По итогам 2024 в зону СВО отправились служить свыше 430 тысяч человек. Однако в это число входят и контрактники, и добровольцы, так что точное количество последних не раскрывается.
Что нужно брать с собой добровольцу на СВО?
Из одежды лучше всего взять:
- комплект нижнего белья;
- несколько пар носков;
- перчатки для работы;
- термобелье;
- шапку;
- шарф;
- легкий дождевик или непромокаемую куртку.
Также необходимы зубная щетка, паста, мыло, бритвенный набор, полотенца, салфетки, шампунь. В минимальный аптечный набор для бойца входят пластыри, бинты, обезболивающее, жаропонижающее и лекарства от простуды.
В зоне СВО не помешают портативный аккумулятор, фляга, мощный налобный фонарь и компактная непромокаемая сумка для документов.
Сохраняется ли рабочее место за добровольцем?
Да, работодатель обязан сохранить рабочее место за человеком, поэтому трудовой договор приостанавливается, а не расторгается.
Перед уходом на СВО доброволец получает расчет за все дни, что он проработал. Служба засчитывается как трудовой стаж.