Гомельчанин выплатил 4500 рублей долгов, когда приставы арестовали его дом

По данным ведомтсва, в течение нескольких лет житель Гомеля копил долги за услуги ЖКХ, не выплачивал кредиты, штрафы. Сказано, что выезды на заработки в Россию результата не приносили, обещания рассчитаться с задолженностью не выполнялись.