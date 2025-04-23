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Гомельчанин выплатил 4500 рублей долгов, когда приставы арестовали его дом

Житель Гомеля рассчитался с долгами после ареста дома.

Источник: Комсомольская правда

Гомельчанин выплатил 4500 рублей долгов, когда приставы арестовали его дом. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управлении юстиции Гомельского облисполкома.

«Арест дома заставил гомельчанина рассчитаться с долгами», — говорится в сообщении.

По данным ведомтсва, в течение нескольких лет житель Гомеля копил долги за услуги ЖКХ, не выплачивал кредиты, штрафы. Сказано, что выезды на заработки в Россию результата не приносили, обещания рассчитаться с задолженностью не выполнялись.

«В итоге задолженность выросла до 4,5 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

Так, отдел принудительного исполнения выяснил, что у должника есть дом в Гомельской области. Судебные исполнители выехали на место, арестовали недвижимость. После данного факта долги начали погашаться.

Житель Гомеля рассчитался с долгами после ареста дома. Фото: телеграм-канал Главного управлении юстиции Гомельского облисполкома.

«Терять домик в деревне должник не захотел и решил выплатить долги в обмен на снятие ареста», — подчеркнули в ведомстве.

Тем временем в Беларуси частная фирма выплатила зарплату 11 сотрудникам после вмешательства прокуратуры: «Задолженность составила 8,8 тысячи рублей».

Ранее мы писали, что минчанин пойдет под суд из-за пачки сигарет, найденной на скамейке у подъезда.

А еще Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.