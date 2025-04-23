После прогулки по обработанному от клещей парку омичка сняла с десяток кровососов

После прогулки по обработанному от клещей парку 300-летия Омска омичка сняла с себя и с собаки с десяток кровососов. Фото и видео доказательств неэффективной акарицидной обработки парка очевидец опубликовала в паблике «ЧП Омск» социальной сети «Вконтакте».
«14 апреля обработали парк 300-летия от клещей. Все мы видели погоду, что будет снег и дождь, но, они почему-то решили не переносить обработку. Также мы видели, как делали эту обработку, Сотрудник очень быстрым шагом прошел по дорожке парка и еле распылял средство только на дорожку, жаль, не смогли снять на видео».
В итоге омичка сняла с себя шесть клещей, еще 20 сняли с собак. На жалобу отреагировали в мэрии Омска. По мнению администрации, обработка была проведена по правилам — когда в этот день и последующие три дня не было осадков.
«До конца недели организацией, которая проводила обработку, будет проведен контрольный замер. При выявлении клещей обработка будет проведена повторно», — пообещали в мэрии города.
О днях обработки других парков Омска мы писали здесь.