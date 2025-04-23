После прогулки по обработанному от клещей парку омичка сняла с десяток кровососов

«14 апреля обработали парк 300-летия от клещей. Все мы видели погоду, что будет снег и дождь, но, они почему-то решили не переносить обработку. Также мы видели, как делали эту обработку, Сотрудник очень быстрым шагом прошел по дорожке парка и еле распылял средство только на дорожку, жаль, не смогли снять на видео».