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В Уфе снизилось число зараженных ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю зарегистрировано 8 305 заболевших.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Согласно последним данным, предоставленным региональным Роспотребнадзором, снижение количества случаев острых респираторных инфекций составило 11,7%. За последнюю неделю ОРВИ нашли у 8 305 человек, среди которых почти половина (48,2%) — дети.

Также с начала 2025 года в Уфе выявлен 41 случай коронавирусной инфекции. По сравнению с предыдущей отчетной неделей этот показатель уменьшился на 12,5%.

Особое внимание специалисты Роспотребнадзора уделяют геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). На минувшей неделе зафиксировано шесть предварительных диагнозов этого заболевания.

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