Более 80% кораллов могут погибнуть из-за выросшей температуры мирового океана

Как объясняет организация, обесцвечивание кораллов связано с повышением температуры океана и общим изменением климата, которое вызвано деятельностью человека. Тепловой стресс приводит к тому, что кораллы избавляются от цветных водорослей, с которыми живут в симбиозе. Это лишает их не только яркой окраски, но и источника энергии. Если температура воды долгое время не возвращается к обычным показателям, кораллы гибнут.