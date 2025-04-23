Более 80% кораллов могут погибнуть из-за выросшей температуры мирового океана

ДУБАЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Свыше 80% кораллов на фоне повышения температуры океана подверглись обесцвечиванию и могут погибнуть. Об этом сообщается в докладе Международной инициативы по коралловым рифам (ICRI).
«С 1 января 2023 года по 30 марта 2025 года тепловой стресс, приводящий к обесцвечиванию, затронул 84% коралловых рифов в мире. Ущерб нанесен 82 странам, территориям и экономикам», — говорится в пресс-релизе организации.
По данным ученых, сейчас продолжается самый масштабный период глобального обесцвечивания кораллов за всю историю наблюдений. Это уже четвертое обесцвечивание с 1998 года. Оно превзошло по интенсивности третий период, прошедший с 2014 по 2017 год: тогда пострадало свыше двух третей коралловых рифов.
Как объясняет организация, обесцвечивание кораллов связано с повышением температуры океана и общим изменением климата, которое вызвано деятельностью человека. Тепловой стресс приводит к тому, что кораллы избавляются от цветных водорослей, с которыми живут в симбиозе. Это лишает их не только яркой окраски, но и источника энергии. Если температура воды долгое время не возвращается к обычным показателям, кораллы гибнут.
По данным европейской Службы по изменению климата «Коперник», 2024-й год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Впервые среднемировая температура превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, а среднегодовая температура поверхности воды мирового океана достигла рекордных 20,87 градуса по Цельсию.