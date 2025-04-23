В Волгограде с 1 по 9 мая 2025 года ограничат движение судов на Волге

В Волгограде с 1 по 9 мая 2025 года вводят особый график передвижения судов по Волге. Энергетики будут ремонтировать воздушную высоковольтную линию, и для этих работ им нужно протянуть трос от берега до берега на высоте 1 метра от поверхности воды. В связи с этим на время работ вводят ограничения на передвижение всех типов судов. Это будет на участке в двух километрах от автомобильного моста (выше моста), сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.