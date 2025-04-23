В Волгограде с 1 по 9 мая 2025 года ограничат движение судов на Волге

В Волгограде с 1 по 9 мая 2025 года вводят особый график передвижения судов по Волге. Энергетики будут ремонтировать воздушную высоковольтную линию, и для этих работ им нужно протянуть трос от берега до берега на высоте 1 метра от поверхности воды. В связи с этим на время работ вводят ограничения на передвижение всех типов судов. Это будет на участке в двух километрах от автомобильного моста (выше моста), сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.
Рядом с зоной проведения работ в целях безопасности будут дежурить сотрудники ГИМС и линейного управления МВД на транспорте. Судоводителям лучше заранее ознакомиться с графиком движения судов, он уже опубликован на сайте МЧС.
Когда будет закрыто движение судов на Волге.
1 мая 2025 года, с 6.00 до 10.00, с 14.00 до 18.00.
2 мая, с 14.00 до 18.00.
4 мая, с 6.00 до 10.00, с 16.00 до 19.00.
5 мая, с 6.00 до 10.00.
7 мая, с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 19.00.
8 мая, с 6.00 до 12.00.
9 мая, с 15.30 до 19.00.