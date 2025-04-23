Команды экс-главы МВД Караева и экс-главы минского ОМОН Балабы сыграют в футбол в Гродно

Сообщается, что 25 апреля в Гродно состоится благотворительный футбольный матч между командами Юрия Караева и Дмитрия Балабы. Начало запланировано на 18.00. Местом проведения указан спортивный комплекс «Крытый футбольный манеж» (урочище Пышки, 17).