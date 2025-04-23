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Команды экс-главы МВД Караева и экс-главы минского ОМОН Балабы сыграют в футбол в Гродно

Команды экс-главы МВД Караева и экс-главы минского ОМОН Балабы сыграют в футбол.

Источник: Комсомольская правда

Команды экс-главы МВД Караева и экс-главы минского ОМОН Балабы сыграют в футбол. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что 25 апреля в Гродно состоится благотворительный футбольный матч между командами Юрия Караева и Дмитрия Балабы. Начало запланировано на 18.00. Местом проведения указан спортивный комплекс «Крытый футбольный манеж» (урочище Пышки, 17).

Подчеркивается, что указанный матч посвящен 80-летию Великой Победы и 102-летию образования БФСО «Динамо». В сообщении сказано, что воспитанникам социально-педагогического центра и детских домов семейного типа Гродно организуют посещение указанного матча.

«Участники обеих команд прибудут на матч не с пустыми руками — детей ожидают подарки и сладости», — уточнили в ведомстве.

Вход на благотворительный матч будет бесплатным.

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