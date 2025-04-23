Команды экс-главы МВД Караева и экс-главы минского ОМОН Балабы сыграют в футбол в Гродно

Команды экс-главы МВД Караева и экс-главы минского ОМОН Балабы сыграют в футбол. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сообщается, что 25 апреля в Гродно состоится благотворительный футбольный матч между командами Юрия Караева и Дмитрия Балабы. Начало запланировано на 18.00. Местом проведения указан спортивный комплекс «Крытый футбольный манеж» (урочище Пышки, 17).
Подчеркивается, что указанный матч посвящен 80-летию Великой Победы и 102-летию образования БФСО «Динамо». В сообщении сказано, что воспитанникам социально-педагогического центра и детских домов семейного типа Гродно организуют посещение указанного матча.
«Участники обеих команд прибудут на матч не с пустыми руками — детей ожидают подарки и сладости», — уточнили в ведомстве.
Вход на благотворительный матч будет бесплатным.
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