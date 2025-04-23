Еще один ядерный реактор может появиться в Беларуси помимо АЭС

Специалист добавил, что указанный реактор может быть построен с различными целями. Так, Мазуренко пояснил, что чаще всего подобного рода реакторы строятся для наработки некоторых радиоактивных изотопов для использования в медицине, в некоторых областях промышленности, а также для проведения исследований в сфере атомных технологий.