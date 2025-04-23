Еще один ядерный реактор может появиться в Беларуси помимо АЭС. Подробности рассказал начальник управления организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности на объектах использования атомной энергии Госатомнадзора Максим Мазуренко, пишет БелТА.
По его словам, в стране анализируется экономическая целесообразность строительства исследовательского ядерного реактора. Мазуренко отметил, что анализ проводят специалисты Национальной академии наук, а также ряд государственных органов. Что касается решения, связанного со строительством названного объекта, то оно пока не принято.
— Исследовательский реактор может быть как коммерческим, так и некоммерческим проектом — в зависимости от того, в каком формате он будет реализован, — отметил представитель Госатомнадзора.
Специалист добавил, что указанный реактор может быть построен с различными целями. Так, Мазуренко пояснил, что чаще всего подобного рода реакторы строятся для наработки некоторых радиоактивных изотопов для использования в медицине, в некоторых областях промышленности, а также для проведения исследований в сфере атомных технологий.
— Важно учесть и то, что должно быть финансирование на последующий вывод объекта из эксплуатации.
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