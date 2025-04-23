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Еще один ядерный реактор может появиться в Беларуси помимо АЭС

Госатомнадзор сказал про возможное строительство ядерного реактора в Беларуси помимо АЭС.

Источник: Комсомольская правда

Еще один ядерный реактор может появиться в Беларуси помимо АЭС. Подробности рассказал начальник управления организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности на объектах использования атомной энергии Госатомнадзора Максим Мазуренко, пишет БелТА.

По его словам, в стране анализируется экономическая целесообразность строительства исследовательского ядерного реактора. Мазуренко отметил, что анализ проводят специалисты Национальной академии наук, а также ряд государственных органов. Что касается решения, связанного со строительством названного объекта, то оно пока не принято.

— Исследовательский реактор может быть как коммерческим, так и некоммерческим проектом — в зависимости от того, в каком формате он будет реализован, — отметил представитель Госатомнадзора.

Специалист добавил, что указанный реактор может быть построен с различными целями. Так, Мазуренко пояснил, что чаще всего подобного рода реакторы строятся для наработки некоторых радиоактивных изотопов для использования в медицине, в некоторых областях промышленности, а также для проведения исследований в сфере атомных технологий.

— Важно учесть и то, что должно быть финансирование на последующий вывод объекта из эксплуатации.

Ранее мы писали, что Беларусь рассматривает три варианта для пункта захоронения радиоактивных отходов.

Кстати, Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси.

Тем временем Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.