Кроссворд на 24 апреля 2025

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Жан-Поль Готье, человек, превративший подиум в шоу, отмечает свой день рождения 24 апреля. Его стиль — дерзость, креатив и страсть к новаторству. Предлагаем разгадать наш кроссворд, посвященный этому культовому дизайнеру.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.