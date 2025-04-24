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Кроссворд на 24 апреля 2025

Жан-Поль Готье, человек, превративший подиум в шоу, отмечает свой день рождения 24 апреля. Его стиль — дерзость, креатив и страсть к новаторству. Предлагаем разгадать наш кроссворд, посвященный этому культовому дизайнеру.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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