Кроссворд на 24 апреля 2025

Жан-Поль Готье, человек, превративший подиум в шоу, отмечает свой день рождения 24 апреля. Его стиль — дерзость, креатив и страсть к новаторству. Предлагаем разгадать наш кроссворд, посвященный этому культовому дизайнеру.