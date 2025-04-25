Ответы на кроссворд от 24 апреля 2025: интересные факты про Жана-Поля Готье

4. Скандал

С самого начала своей карьеры Готье понимал, что для того чтобы выделиться в мире моды, необходимо нарушать правила и провоцировать. Его дебютный показ в 1976 году уже содержал элементы, вызывающие дискуссии, но настоящую известность ему принесла коллекция 1983 года, в которой он представил мужчин в юбках. Этот шаг вызвал бурю обсуждений и закрепил за ним репутацию «несносного ребенка» французской моды. Готье осознанно использовал скандал как способ привлечь внимание и вызвать эмоции у публики.