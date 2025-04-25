Пылающий Берлин как символ приговора истории

Советские люди знали, что они придут в Берлин. Они знали, потому что непреклонна их воля к победе, потому что неугасима их любовь к Родине. Советский народ всегда был уверен в своей победе, потому что его вдохновляло и вдохновляет великое победоносное знамя Ленина — Сталина, потому что борьбу советского народа возглавляет товарищ Сталин. Советские люди не забыли, что враг рвался к Москве, что он был у ворот Сталинграда, протянул свои окровавленные грязные щупальца к Кавказу. И в сердце советских людей родилась неукротимая ярость, великий и справедливый гнев, который нарастал в ходе войны.