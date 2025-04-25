Пылающий Берлин как символ приговора истории

Автор: Александр Офицеров, член редакционной коллегии газеты «Правда»
25 апреля 1945 года, среда, № 98 (9869)
«Вчера в Кремле открылась XI сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва», — сообщила в этот день «Правда», разместив на первой полосе большую фотографию из зала заседаний.
На совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей с докладом о Государственном бюджете СССР на 1945 год и исполнении Государственного бюджета СССР за 1943 год выступил народный комиссар финансов СССР А. Г. Зверев (подробнее об этом интересном, но малоизвестном сегодня человеке можно прочитать в нашей газете в статье «Сталинский казначей»). Его обширный доклад опубликован «Правдой».
Газета также знакомит и с выступлением на заседании Верховного Совета СССР Председателя Совета Национальностей Н. М. Шверника, чья речь была посвящена памяти скончавшегося 12 апреля 1945 года президента США Ф. Рузвельта.
Франклин Рузвельт был большим другом Советского Союза. Начиная с того дня, когда по его инициативе были установлены нормальные дипломатические отношения между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, и кончая последними днями его выдающейся деятельности, как одного из руководителей антигитлеровской коалиции, президент Рузвельт много внимания и труда посвятил укреплению и взаимопонимания между двумя великими народами.
Газета публикует Предупреждение правительств Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Великобритании всем германским комендантам, охране и служащим гестапо, в котором говорится, что «любое лицо, виновное в дурном обращении или допустившее дурное обращение с любым союзным военнопленным, будь-то в зоне боев, на линии коммуникаций, в лагере, в госпитале, в тюрьме или в другом месте, будет подвергнуто беспощадному преследованию и наказано».
Здесь же сообщение агентства Франс Пресс о том, что по случаю 75-й годовщины со дня рождения Ленина в присутствии посла СССР во Франции Богомолова, префекта Сены Флурэ и других французских деятелей, выступивших с речами, были установлены мемориальные доски на двух домах в 14-м округе Парижа, в которых жил Ленин в декабре 1908 года и в июне 1912 года. Как видим, вопрос «декоммунизации» тогда на повестке дня не стоял и даже в Западной Европе не стеснялись признать заслуги основателя Советского государства.
В номере — традиционная оперативная сводка Советского Информбюро с долгожданным сообщением о том, что наши войска «вели уличные бои в северной и восточной части Берлина, заняв при этом городские районы Тегель, Витенау. Рейникендорф, Силезский вокзал и городские кварталы, расположенные севернее и восточнее Силезского вокзала… Войска 1-го Украинского фронта с боями заняли в южной части Берлина городские районы Мариендорф, Ланквиц, Осдорф, Штансдорф и соединились с войсками 1-го Белорусского фронта, форсировавшими реку Даме юго-восточнее Берлина».
Сердце Берлина едва бьётся. Грохот канонады русских артиллерийских орудий раздается на улицах города. Советские войска неудержимым потоком рвутся вперед, сокрушая врага на своём пути. Красная Армия наносит Берлину тот удар, какой Гитлер хотел было нанести Москве в октябре 1941 года.
Подобными комментариями, с которыми читателей также знакомит «Правда», запестрели в эти дни все ведущие мировые газеты. Радиостанции прерывали свои передачи, чтобы сообщить об этой новой победе Красной Армии.
А вот как описывает это всколыхнувшее мир событие редакционная статья «Правды».
Историческая битва
Настал двенадцатый час преступной гитлеровской Германии. Героическая Красная Армия ворвалась на улицы немецкой столицы и ведёт историческую битву за Берлин. О ней возвестили строгие и чеканно чёткие слова приказов Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина. В приказе, обращённом к маршалу Жукову, сказано:
«Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока, продвинулись вперёд от 60 до 100 километров, овладели городами Франкфурт на Одере, Вандлиц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфельде, Карлсхорст, Кепеник и ворвались в столицу Германии Берлин».
Одновременно с ударом с востока последовал удар с юга. «Войска 1-го Украинского фронта, — говорится в приказе, обращённом к маршалу Коневу, — перейдя в наступление, прорвали, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, сильно укреплённую и глубоко эшелонированную оборону немцев на реке Нейсе, продвинулись вперёд от 80 до 160 километров, овладели городами Коттбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф, Тельтов и ворвались с юга в столицу Германии Берлин».
С этой вестью совпало и другое знаменательное событие. 24 апреля в Московском Кремле в торжественной обстановке открылась XI сессия Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Встреча представителей народа с руководителями партии и правительства, с товарищем Сталиным вылилась в незабываемую, волнующую демонстрацию сплочённости советского народа. Бурная, долго-долго не смолкавшая овация при появлении товарища Сталина, которого весь зал встретил стоя, отразила великую любовь советского народа к своему вождю и учителю, глубокую преданность делу Ленина — Сталина.
В дни великих побед советского оружия открылась сессия Верховного Совета. И на фоне этих великих побед особенно радостно сознание, что точно так же, как Красная Армия идёт к конечной победе — могучая и сильная, как никогда, — полнокровно живёт, крепнет и расцветает народное хозяйство Советского Союза, с честью выдержавшее тяжкие и суровые испытания войны.
Фашистский зверь схвачен за горло железной рукой Красной Армии. Бои идут в Берлине — этой мрачной цитадели гитлеровского разбойничьего империализма. Все годы войны не переставал укреплять кровавый Гитлер свою столицу. Но ни крепости, ни сложные и разветвлённые системы окопов, дзотов, дотов не устояли перед неукротимой священной яростью советских чудо-богатырей.
Берлин! Оплот пруссачества, твердыня германского империализма, осиное гнездо гитлеровских разбойников, — с именем Берлина связаны наглое высокомерие прусских юнкеров, ненасытная алчность хищного германского империализма, кровавая оргия гитлеровских зверств и разбоя. В Берлине разрабатывались планы разбойничьей войны в целях мирового владычества «расы господ». В Берлине была придумана система истребления целых народов. Берлин насаждал палаческий «новый порядок», лишавший народы их свободы и независимости, обрекавший их на беспросветный гнёт и бесправие. Берлин стал символом самой мрачной, удушающей реакции, символом средневекового мракобесия.
Советские люди знали, что они придут в Берлин. Они знали, потому что непреклонна их воля к победе, потому что неугасима их любовь к Родине. Советский народ всегда был уверен в своей победе, потому что его вдохновляло и вдохновляет великое победоносное знамя Ленина — Сталина, потому что борьбу советского народа возглавляет товарищ Сталин. Советские люди не забыли, что враг рвался к Москве, что он был у ворот Сталинграда, протянул свои окровавленные грязные щупальца к Кавказу. И в сердце советских людей родилась неукротимая ярость, великий и справедливый гнев, который нарастал в ходе войны.
Кровь убитых и замученных советских людей, пепел сожжённых городов, гнетущий вид растоптанных полей ещё больше волновали отважные сердца советских бойцов офицеров, генералов. Они несли ярость и гнев в сердце своём и пронесли их от стен Москвы, Ленинграда и Сталинграда, от волжских берегов и подножья Кавказа до Берлина. Герои Сталинграда, доблестные защитники Ленинграда, участники обороны Москвы, сыны России, Украины, Кавказа и Сибири — они встретились все под Берлином, чтобы идти на штурм важнейшей гитлеровской цитадели.
Красная Армия шла к Берлину, очищая советскую землю от гитлеровской нечисти, освобождая из фашистского плена европейские страны, захваченные гитлеровскими разбойниками. Под ударами Красной Армии рассыпался фашистский блок. Из пепла восстала новая, возрождённая Польша, близится полное освобождение Чехословакии. Плечом к плечу с воинами Красной Армии сражается югославская армия, приближая час полного освобождения своей родины. Народы Европы ждали освобождения, ждали возмездия. Историческое возмездие совершается.
Красная Армия нанесла гитлеровским полчищам решающие удары. Сейчас она вновь покрыла свои знамёна неувядаемой славой. Наступление на Берлин войдёт в историю войн, как непревзойдённый образец современного военного искусства. В прошлых битвах Красная Армия сломала хребет фашистскому зверю. Сейчас она наносит свой разящий удар в самое его сердце.
Враг отчаянно, упорно сопротивляется. Но безнадёжны его судорожные усилия остановить неумолимый натиск советских войск. Исход битвы за Берлин предрешён всем ходом войны, всем опытом борьбы Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков. На Берлин наступает Красная Армия, возмужавшая, закалённая в боях, более могучая, чем когда-либо, снабжённая первоклассной техникой, превосходящей технику врага. Великим мужеством, горячей отвагой исполнены сердца советских воинов. На Берлин наступает Красная Армия, ведомая великим Сталиным, вооружённая сталинской наукой побеждать.
Красная Армия идёт на штурм Берлина. Она идёт на штурм под победоносным знаменем Ленина, с именем любимого Сталина. Историческая битва за Берлин будет завершена новой величественной победой советского оружия.