В США запретили пищевые красители на основе нефтепродуктов

В ведомстве пояснили, что данная инициатива реализуется в рамках программы администрации Трампа «Сделать Америку снова здоровой», направленной на улучшение качества продуктов питания в стране.
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что некоторые производители продуктов слишком долго кормили американцев без их ведома или согласия химикатами на основе нефти. По его словам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассматривает возможность замены нефтехимических красителей на натуральные добавки, как это уже практикуется в Европе и Канаде, сообщает RTVI.
Кроме того, Кеннеди-младший отметил, что использование синтетических красителей представляет опасность для здоровья и развития детей. Глава FDA Марти Макари сообщил, что в США становится все больше детей с диабетом, ожирением, депрессией и СДВГ.
Планы FDA в рамках программы «Сделать Америку снова здоровой»
Ведомство намерено установить национальный стандарт с утвержденными сроками перехода на натуральные красители. В ближайшие месяцы будут отозваны разрешения на использование двух пищевых красителей: цитрусового красного 2 (Е121), применяемого для окрашивания кожуры флоридских апельсинов, и Orange B, используемого с 1966 года для оболочки сосисок хот-догов. В ближайшие недели производители продуктов питания должны принять четыре натуральных красителя, а ведомство ускоренно рассмотрит другие альтернативы. Кроме того, к концу 2026 года будут исключены еще шесть популярных красителей.
Также FDA планирует провести с национальными институтами здравоохранения совместное исследование по влиянию пищевых добавок на детей. Более того, управление планирует обратиться с просьбой к пищевым компаниям исключить FD&C Red No. 3 раньше установленного срока. Ранее речь шла о периоде 2027−2028 гг.