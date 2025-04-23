В США запретили пищевые красители на основе нефтепродуктов

Ведомство намерено установить национальный стандарт с утвержденными сроками перехода на натуральные красители. В ближайшие месяцы будут отозваны разрешения на использование двух пищевых красителей: цитрусового красного 2 (Е121), применяемого для окрашивания кожуры флоридских апельсинов, и Orange B, используемого с 1966 года для оболочки сосисок хот-догов. В ближайшие недели производители продуктов питания должны принять четыре натуральных красителя, а ведомство ускоренно рассмотрит другие альтернативы. Кроме того, к концу 2026 года будут исключены еще шесть популярных красителей.