Экс-полковник МВД раскрыл просчеты следствия по делу об убийстве Игоря Талькова

Ссора перетекла в коридор, где ~Малахов достал револьвер,~ а Шляфман — газовый пистолет. В итоге Малахова повалили на пол, Тальков начал бить его своим пистолетом по голове (на голове мужчины осталось пять рубленых ран), а Шляфман пинал его ногами. Малахов попытался вырваться и дважды нажал на курок, ни в кого не попал, но тут Шляфман вырвал у него револьвер. Он выстрелил Малахову в голову, тот успел уклониться, и ~пуля прилетела в Талькова прямо в сердце~, насквозь пробив руку, которой тот закрылся. 34-летний певец скончался до того, как его успели отвезти в реанимацию.