Омский судейский корпус обновится на 14 человек

Между тем, на некоторые из этих должностей претенденты уже есть. Так, на должность мирового судьи судебного участка № 30 в Таврическом судебном районе претендует Владислав Витовский. Также есть претенденты на вакантные должности в Арбитражном суде Омской области, Одесском районном суде, Кировском, Ленинском и других. Всего — 10 заявлений о приеме.