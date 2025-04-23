Омский судейский корпус обновится на 14 человек

В пятницу, 25 мая состоится заседание квалификационной коллегии Омской области. В повестке — рассмотрение заявлений на замещение вакантных должностей и отставке судей.
Расстаться с мантией пожелали четверо: председатель Называевского городского суда Омской области Вячеслав Белоусов, заместитель председателя Первомайского районного суда Любовь Бузуртанова, мировой судья судебного участка № 30 в Таврическом судебном районе Татьяна Соколова и мировой судья судебного участка № 44 в Кировском судебном районе Веры Татариновой.
Между тем, на некоторые из этих должностей претенденты уже есть. Так, на должность мирового судьи судебного участка № 30 в Таврическом судебном районе претендует Владислав Витовский. Также есть претенденты на вакантные должности в Арбитражном суде Омской области, Одесском районном суде, Кировском, Ленинском и других. Всего — 10 заявлений о приеме.
Также коллегия рассмотрит вопрос о возвращении в Куйбышевский районный суд судьи в отставке Алексея Лукши. Если коллегия даст добро, он вернется на период наличия вакансии в суде на срок до одного года.