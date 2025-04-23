Полимерное покрытие оказалось опасным для артефактов из металла

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Китайские химики обнаружили, что паралоид Б-72, популярное защитное покрытие на базе акрилового полимера, опасно для исторических артефактов из железа и других металлов, так как при контакте с их поверхностью он ускоряет окисление и разрушение. Результаты опытов были опубликованы в научном журнале ACS Central Science.
«Мы разработали стратегию, которая позволяет отслеживать то, как меняется структура и состав полимерных покрытий на артефактах на ранних стадиях старения этих защитных материалов. Проведенные нами замеры показали, что в случае с паралоидом Б-72 это порождает агрессивные молекулы, которые ускоряют коррозию металла. Это говорит о необходимости разработки новых подходов и средств, стабилизирующих эти покрытия», — говорится в исследовании.
Как отмечают профессор Пекинского химико-технологического университета Лу Чао и другие ученые, такая форма термопластика часто используется археологами и кураторами исторических музеев для покрытия находок из металла для их защиты от дальнейшего ржавления и других форм коррозии. Это связано с тем, что данный полимер не желтеет со временем, а также отличается высокой прочностью и стабильностью по сравнению с аналогами.
Китайские химики заинтересовались тем, как процесс распада молекул паралоида Б-72 под действием света и солнечного ультрафиолета, а также тепла влияет на покрытую ими поверхность металлических артефактов. Для получения подобных сведений ученые разработали специальный подход, позволявший им отслеживать свечение продуктов распада данного полимера, и изучили при его помощи покрытый паралоидом фрагмент современного железа, а также древнекитайскую монету времен династии Сун.
Замеры показали, что продукты распада полимера почти не взаимодействовали с «чистым» железом, однако в присутствии ржавчины они ускоряли коррозию монеты, при этом сам процесс распада паралоида Б-72 под действием ультрафиолета и тепла шел значительно быстрее. Это означает, что данное покрытие скорее не защищает, а ускоряет разрушение древних артефактов, подытожили химики.