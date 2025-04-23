Полимерное покрытие оказалось опасным для артефактов из металла

Как отмечают профессор Пекинского химико-технологического университета Лу Чао и другие ученые, такая форма термопластика часто используется археологами и кураторами исторических музеев для покрытия находок из металла для их защиты от дальнейшего ржавления и других форм коррозии. Это связано с тем, что данный полимер не желтеет со временем, а также отличается высокой прочностью и стабильностью по сравнению с аналогами.