Окопные свечи своими руками: пошаговый мастер-класс с фото

Рассказываем с фото, как делаются окопные свечи своими руками, какие материалы требуются, как правильно их собирать и в каких ситуациях они могут быть полезны. Также рассмотрим меры предосторожности при использовании таких свечей и практические советы по их применению.
Что такое окопные свечи и зачем они нужны военным
Окопные свечи — это самодельные приспособления из жестяной тары, картона и парафина или воска. Военные использую их как источник тепла и света в полевых условиях. Такие свечи компактны, просты в изготовлении и весьма эффективны в условиях отсутствия электроэнергии и отопления.
Благодаря доступности материалов и простоте конструкции окопные свечи часто изготавливают волонтеры или солдаты — прямо в зоне боевых действий. С помощью свечей можно как осветить пространство вокруг себя, так и подогреть еду.
Для изготовления окопных свечей своими руками потребуется минимум материалов и инструментов. Все компоненты обычно доступны в быту или их можно найти в хозяйственном магазине. Ниже представлен перечень основных элементов, необходимых для создания окопной свечи.
Что понадобится для изготовления окопных свечей
Перечислим материалы и инструменты, необходимые для создания окопных свечей.
1. Жестяная тара
Для изготовления окопных свечей обычно используют простые консервные банки. Подходят емкости из-под тушенки, сгущенки или других продуктов. Главное — чтобы тара была чистой и без повреждений. Размер банки влияет на продолжительность горения.
2. Картон
Для изготовления окопных свечей нужен плотный, неламинированный картон. Он служит каркасом и одновременно фитилем. При этом важно, чтобы картон хорошо впитывал воск или парафин.
Например, вполне подойдет картон от гофрокоробок. Его необходимо нарезать полосами и свернуть в спираль, которая затем поместится внутрь пустой консервной банки.
3. Парафин или воск
На этом этапе подготовки окопной свечи можно использовать свечные огарки, парафин из хозяйственного магазина или даже воск от свечей старых. Необходимый материал нужно растопить и залить в банку с подготовленным картоном. Впитавшийся воск обпечит горение и тепло.
4. Подручные инструменты
Для изготовления окопных свечей понадобятся также:
- ножницы или канцелярский нож — для нарезки картона;
- ложка или палочка — для распределения расплавленного воска;
- прихватка — для безопасной работы с горячими предметами;
- металлическая миска или старая кастрюля — пригодится для растапливания воска или парафина на плите или другом источнике тепла.
Как правильно сделать окопные свечи в домашних условиях
Изготовление окопных свечей своими руками — простой процесс, не требующий сложного оборудования. Чтобы успешно и качественно подготовить окопные свечи в домашних условиях, необходимо придерживаться простых правил.
1. Подготовить жестяную банку
Для этого выберите чистую и сухую жестяную банку — вполне подойдут стандартные консервные банки среднего размера. Убедитесь, что внутренняя поверхность не повреждена и не содержит острых краев.
2. Нарезать картон
Возьмите гофрированный картон и нарежьте его полосками шириной немного меньше высоты банки (примерно 2—3 см). Полоски должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было свернуть в плотную спираль.
3. Свернуть картон в спираль
Плотно сверните нарезанные полоски в тугую спираль. Чем плотнее будет свертка, тем дольше и равномернее будет гореть свеча. Разместите получившийся рулон вертикально внутри банки, плотно заполнив ее.
4. Растопить воск или парафин
В специальной емкости (например, старой кастрюле или миске) растопите парафин, воск или свечные огарки на медленном огне. Избегайте перегрева — материал должен просто расплавиться.
5. Залить воск в банку с картоном
Аккуратно залейте расплавленный воск в банку, полностью покрыв картон. Дайте воску немного впитаться, при необходимости добавьте еще. Не заливайте под самый край — оставьте примерно 1 см до верха банки.
6. Дать остыть и зафиксировать фитиль
После заливки дайте свече полностью остыть и затвердеть. При необходимости можно вставить отдельный фитиль или оставить одну из верхних кромок картона выступающей — она будет выполнять роль фитиля.
Как продлить горение окопной свечи
Окопные свечи полезны в полевых и экстренных условиях, но их время горения ограничено. Чтобы окопная свеча горела дольше, нужно:
- использовать плотный многослойный гофрокартон;
- тщательно уплотнять картон в банке, без зазоров;
- добавлять больше воска или парафина: нужно, чтобы материал равномерно пропитал все слои;
- использовать крышку при хранении, чтобы избежать выветривания воска;
- обрезать выступающие части картона;
- следить за стабильным положением свечи и не допускать вытекания воска;
- не оставлять свечу на ветру.
Куда можно сдать окопные свечи
Окопные свечи проще всего передать на фронт через волонтерские организации. Во многих городах работают общественные объединения, которые принимают вещи и отправляют их на передовую. Уточнить их график можно на специализированном сайте или в соцсетях.
Также окопные свечи часто отправляют в зону СВО школы, храмы. Кроме того, за дополнительной информацией можно обратиться в городскую администрацию или к муниципальным депутатам.