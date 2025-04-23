Сильный в искусстве: в Москве простились с Зурабом Церетели

— С глубокой скорбью воспринял известие об уходе из жизни Зураба Константиновича Церетели. Это невосполнимая утрата для всего мира искусства, для России и, конечно, для Грузии. Зураб Константинович был не просто выдающимся скульптором и художником, он был настоящим символом дружбы и культурного моста между нашими народами, — рассказал Цецхладзе. — Последний раз мы общались несколько месяцев назад в его галерее искусств. Он всегда критически был настроен по отношению к своему коллективу, ругал, что недостаточно работают, что нельзя смотреть на часы, нельзя думать только о зарплате, надо думать о Родине и Отечестве.