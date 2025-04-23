Иммунолог указала на скрытый источник аллергии

Каждую весну некоторые сибиряки начинают страдать от сильной аллергии. Чтобы избавиться от неудобств, пьют таблетки, постоянно проветривают и убирают квартиру. В разговоре с NEWS.ru иммунолог Наталья Попова назвала очень неожиданный источник аллергенов.
— Не забывайте о подошве вашей обуви! Она способна принести в помещение массу аллергенных частиц, поэтому важно иметь привычку мыть ботинки, — говорит Попова.
Если на это не хватает времени или сил, то достаточно запастись обычной влажной тряпкой — протрите подошву сразу после прихода домой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 479 проб молока проверили в Иркутской области на содержание пестицидов и тяжелых металлов. После обнаружения нарушений, владельцам компаний выдали предписание о приостановке продажи.