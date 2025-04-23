Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДУМ РТ предупредили об изменении времени намазов с мая

В Татарстане в мае изменится время совершения утреннего (иртэнге) и ночного (ясту) намазов. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

Источник: ИА Татар-информ

«Ежегодно, начиная с мая месяца и до начала августа, в силу географических особенностей нашего региона, белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари — то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает и стало быть невозможно с помощью астрономических расчётов точно определить начало времени ночного намаза, а также время завершения сухура и начало времени утреннего намаза», — говорится в сообщении.

По этой причине муфтиятом принято решение вычислять времена намазов в сравнении с ближайшим регионом.

Новое расписание вводится с 4 мая для ночного намаза и с 5 мая для утренней молитвы.

Например, в Казани 4 мая время утреннего намаза наступит в 00:10, а уже 5 мая — в 01:51. Время ночной молитвы в столице Татарстана 3 мая наступит в 21:56, а 4 мая — в 20:58.