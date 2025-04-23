В ДУМ РТ предупредили об изменении времени намазов с мая

«Ежегодно, начиная с мая месяца и до начала августа, в силу географических особенностей нашего региона, белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари — то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает и стало быть невозможно с помощью астрономических расчётов точно определить начало времени ночного намаза, а также время завершения сухура и начало времени утреннего намаза», — говорится в сообщении.