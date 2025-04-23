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Открытие Национального стадиона в Минске перенесли

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Национальный футбольный стадион в Минске не будет открыт в мае, сообщил заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич в эфире YouTube-канала АБФФ.

Источник: Sputnik.by

Мы планировали провести финал Кубка на новом футбольном… Национальном футбольном стадионе, но в связи с тем, что открытие перенесено на более поздний срок, то есть оно не будет произведено в мае, мы, соответственно, матч там сыграть не можем.

сказал он

Накануне состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ, на котором рассматривался вопрос о месте финала Кубка Беларуси. В результате единогласно было решено провести его в Гродно на стадионе спорткомплекса «Неман». Итоговая встреча состоится 24 мая. Сейчас за путевку в финал продолжают борьбу клубы «Неман», «Витебск», «Торпедо-БЕЛАЗ» и «МЛ Витебск».

В конце прошлого года министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отмечал, что открытие нового стадиона хотят приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Футбольный стадион официально откроем к празднованию Дня Победы в мае. Уже он практически готов», — говорил глава Минспорта.

Кроме того, Мингорисполком ранее принял решение перекрыть движение транспорта на участке улицы Ванеевой 4 мая нынешнего года вблизи стадиона «в связи с проведением массового мероприятия».

Строительство арены на данный момент почти завершено. Возвела стадион китайская сторона по договоренности с Минском. Также за деньги КНР в столице был построен бассейн (в районе станции метро «Молодежная»).

Национальный футбольный стадион расположен на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева. Он рассчитан на 33 тысячи мест и после официального открытия станет самым большим в стране.