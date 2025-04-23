Московской высшей школе социальных наук запретили принимать студентов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») год не сможет принимать студентов, следует из сообщения Рособрнадзора.
«Рособрнадзор на год запретил прием в Московскую высшую школу социальных и экономических наук», — заявили в ведомстве.
Там пояснили, что в ноябре прошлого года выявили в вузе многочисленные нарушения, в том числе лицензионных требований, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению информации на официальном сайте и других.
Еще одна проверка, которую Рособрнадзор провел в «Шанинке» с 2 по 15 апреля, установила, что школа не исполнила предписание и не устранила эти нарушения.
«В связи с чем были приняты меры, предусмотренные федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”, — добавили в Рособрнадзоре.
Ведомство выдало повторное предписание и составило протокол об административном правонарушении. По истечению срока его исполнения «Шанинке» предстоит новая проверка.