Путин наградил медалями большую группу работников атомной отрасли

Согласно тексту указа, опубликованному в среду на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу станочник широкого профиля Смоленской АЭС (САЭС) Николай Немченков награжден орденом Дружбы. Ведущему инженеру САЭС Валерию Андрееву присвоено почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации». Этого же звания удостоены еще восемь человек, в том числе слесари по ремонту различного оборудования Смоленской, Курской и Кольской АЭС.