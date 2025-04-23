Последние новости к вечеру 23 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 апреля 2025 года.
Путин рассказал, сколько беспилотников за год получила армия РФ
В 2024 году российская армия получила свыше 4 тыс. единиц бронетехники, 180 самолетов и вертолетов, более 1,5 млн дронов. Путин отметил рост производства вооружений и сообщил, что на 2025 год запланированы еще более масштабные поставки.
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении Тарасовки подразделениями группировки войск «Южная». По сообщению ведомства, населенный пункт в ДНР был освобожден в результате активных боевых действий российских сил.
Песков объяснил срыв переговоров по Украине в Лондоне
Представители США, Европы и Украины не смогли провести встречу в Лондоне из-за несогласованных позиций, заявил Песков. Встреча в Лондоне должна была пройти с тем, «чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия».
В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели
В храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания с Зурабом Церетели. После церемонии в Москве тело скульптора доставят в Тбилиси.
Вынесен приговор по делу об убийстве Талькова
Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство певца Игоря Талькова и покушение на убийство Игоря Малахова. Срок наказания начнет исчисляться после его задержания и заключения под стражу.