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В Ростове планируют на 100% поднять стоимость платных парковок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля, ФедералПресс. В столице Ростовской области собираются поднять на 100% стоимость платных парковок. С 35 до 70 рублей в час.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В 2024 году парковки принесли бюджету 127 млн рублей, из них только 8 млн — оплата парковки, остальное — штрафы за неуплату», — следует из официальных данных.

Говоря о стоимости платных парковок и их росте на 100%, в профильных ведомствах отмечают, что в Ростове сейчас — самая низкая цена в России. Что характерно, ссылаясь на Краснодар, чиновники отмечают — там стоимость доходит до 200 рублей. Какая максимальная цена в столице Дона — не уточняются.

Ранее стало известно, как можно зарабатывать на туристах без туристов.