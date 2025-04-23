В Ростове планируют на 100% поднять стоимость платных парковок

Говоря о стоимости платных парковок и их росте на 100%, в профильных ведомствах отмечают, что в Ростове сейчас — самая низкая цена в России. Что характерно, ссылаясь на Краснодар, чиновники отмечают — там стоимость доходит до 200 рублей. Какая максимальная цена в столице Дона — не уточняются.