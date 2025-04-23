В Воронеже могут ввести туристический налог

Муниципалитеты сами устанавливают ставку, но не могут выходить за пределы, указанные в Налоговом кодексе. В 2025 году ее максимальный размер составляет 1%, и в дальнейшем он каждый год будет увеличиваться на один процентный пункт, пока не достигнет 5%. Есть и минимальный предел, который рассчитывается путем умножения количества суток проживания на 100 ₽ Сумма уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиницы или хостела не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.