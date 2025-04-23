В Воронеже могут ввести туристический налог

По его словам, такая инициатива уже обсуждается в мэрии — согласно закону, подписанному президентом в июле прошлого года, решение о вводе налога принимают органы местного самоуправления.
Как рассказал Константин Хорошев, с 1 января 2025 года налог уже действует в 127 городских и сельских поселениях Воронежской области, а также в двух городских округах — Нововоронеже и Борисоглебске. Среди областных центров Черноземья аналогичное решение приняли Липецк, Орел и Тамбов.
Платить налог обязаны организации и физлица, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах, включенных в реестр классифицированных средств размещения. С 1 сентября 2025 года публикация на агрегаторах информации об услугах гостеприимства без ссылки на реестр средств размещения запрещается.
Муниципалитеты сами устанавливают ставку, но не могут выходить за пределы, указанные в Налоговом кодексе. В 2025 году ее максимальный размер составляет 1%, и в дальнейшем он каждый год будет увеличиваться на один процентный пункт, пока не достигнет 5%. Есть и минимальный предел, который рассчитывается путем умножения количества суток проживания на 100 ₽ Сумма уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиницы или хостела не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Туристический налог пришел на смену на смену курортному сбору, который взимался в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус». При этом в отличие от курортного сбора туристический налог не носит целевого характера — полученные средства муниципалитет может расходовать на любые цели, а не только на развитие туристической инфраструктуры.